” العصيمي ” : برنامج التطوير المهني النوعي في الجامعات الأسترالية يبدأ غدًا

علي القحطاني (صدى):

أكد مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم ، إن برنامج التطوير المهني النوعي تحت مسمى ” خبرات 2 ” ، ينطلق يوم غد الإثنين في الجامعات الأسترالية .

وأشار ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، إلى أن البداية ستكون غدًا من خلال أسبوع تهيئة تتشارك فيه الملحقية مع الجامعات في التعريق بالبرنامج وبالجامعة ، وبكل ما يحتاج إليه المُرشح خلال فترة إقامته في أستراليا .

أضاف المتحدث باسم وزارة التعليم في تغريدة أخرى قائلًا ” الجدير بالذكر أن الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا ، وأندية الطلبة التابعة لها كانوا في استقبال المشاركين عند وصولهم إلى المطار وحتى الانتقال إلى مقار سكنهم ” .

وتمنى مبارك العصيمي أن يحقق المشاركين أهداف البرنامج ، من خلال خوض هذه التجربة الثرية بالمعارف والخبرات المتميزة .