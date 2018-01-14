” ابن يطو ” يحقق رقما جديدا في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تألق النجم الجزائري محمد بن يطو، الذي سجل هدفين، اليوم الأحد، خلال مباراة الشباب والاتفاق، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين.

وحقق محمد بن يطو رقمًا جديدًا في الدوري هذا الموسم، بعدما تمكن للمرة الأولى من تسجيل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة، منذ أن سجل ” هاتريك ” في الجولة الثالثة من الموسم الماضي أمام الأهلي.

ونجح محمد بن يطو في تحويل خسارة الشباب أمام الاتفاق إلى فوز بثلاثية، حيث سجل هدف التعادل وهدف التقدم، قبل أن يحرز ماركوس بيتزلي، الهدف الثالث في الدقيقة 93.