بالفيديو.. ” المريسل ” يؤكد عودة الأمير خالد بن فهد لدعم ” النصر “

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل، على ثقته في عودة الأمير خالد بن فهد، لدعم فريق النصر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه ” عاشق والعاشق لا يترك معشوقه ” .

وعلق المريسل علي فيديو نشر عبر حسابة علي موقع التواصل ” تويتر ” : ” عودة الأمير خالد بن فهد أثلجت صدور النصراويين ، فرغم تأكيداته أنه لن يعود لكني كنت واثق من عودته لأنه عاشق و العاشق لا يترك معشوقه مهما حدث ” .