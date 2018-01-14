بالفيديو.. ” المريسل ” يؤكد عودة الأمير خالد بن فهد لدعم ” النصر “
أكد الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل، على ثقته في عودة الأمير خالد بن فهد، لدعم فريق النصر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه ” عاشق والعاشق لا يترك معشوقه ” .
وعلق المريسل علي فيديو نشر عبر حسابة علي موقع التواصل ” تويتر ” : ” عودة الأمير خالد بن فهد أثلجت صدور النصراويين ، فرغم تأكيداته أنه لن يعود لكني كنت واثق من عودته لأنه عاشق و العاشق لا يترك معشوقه مهما حدث ” .
#عوده_خالد_بن_فهد أثلجت صدور النصراويين ، فرغم تأكيداته أنه لن يعود لكني كنت واثق من عودته لأنه عاشق و العاشق لا يترك معشوقة مهما حدث
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 13, 2018
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