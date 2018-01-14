” المالكي ” يشيد بانتصارات الجيش الشرعي على الحوثيين في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

توجه العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية ، إلى الجبهة الأمامية لقوات الحيش اليمني التابع للشرعية في نهم شرق صنعاء ، في زيارة قام بها اليوم الأحد .

وأعرب ” المالكي ” عن سعادته وفخره ببطولات الجيش الوطني التي يستمر في تحقيقها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية ، مشددًا على استمرار وقوف التحالف إلى جانب الجيش الشرعي للقضاء على الحوثيين بشكل كامل .

وحرص العقيد تركي المالكي على الالتقاء بأفراد الجيش المرابطين في جبهة ميسرة الميسرة ، برفقة عدد من القيادات السياسية والعسكرية .