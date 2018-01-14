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ترامب يرد على استئناف برنامج ” داكا ” للمهاجرين

ترامب يرد على استئناف برنامج ” داكا ” للمهاجرين
واشنطن(صدى):

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بقوة على استئناف السلطات العمل ببرنامج ” داكا ” الخاص باستيعاب المهاجرين غير الشرعيين، معتبرا أنه ” ميت على الأرجح ” .

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : داكا انتهى على الأرجح ذلك أن الديموقراطيين لا يريدونه حقا. كل ما يريدون هو الكلام وأخذ أموال يحتاج إليها جيشنا حاجة ماسة.

ويجيز برنامج ” داكا ” وهو اختصار لـ ” الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين ” ، لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا للقانون، عندما كانوا أطفالا العمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية.


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