ترامب يرد على استئناف برنامج ” داكا ” للمهاجرين

واشنطن(صدى):

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بقوة على استئناف السلطات العمل ببرنامج ” داكا ” الخاص باستيعاب المهاجرين غير الشرعيين، معتبرا أنه ” ميت على الأرجح ” .

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : داكا انتهى على الأرجح ذلك أن الديموقراطيين لا يريدونه حقا. كل ما يريدون هو الكلام وأخذ أموال يحتاج إليها جيشنا حاجة ماسة.

ويجيز برنامج ” داكا ” وهو اختصار لـ ” الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين ” ، لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا للقانون، عندما كانوا أطفالا العمل والدراسة في الولايات المتحدة بصورة شرعية.