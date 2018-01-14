بالصور.. رئيس اتحاد السيارات يتابع عملية الفحص الفني لمركبات رالي حائل

ماجد محمد(صدى):

وقف الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم على عملية الفحص الفني للمركبات المشاركة في رالي حائل نيسان 2018 والتقى بالفاحصين الفنيين وذلك في المعهد الصناعي الثانوي بحائل، التي من خلالها يقطع المشاركين تذكرة مشاركتهم رسميًا في الرالي الذي يقام في نسخته 13.

وعبر رئيس الاتحاد السعودي للسيارات عن سعادته بالإمكانيات الكبيرة الموجودة بمنطقة حائل التي أسهمت بشكل كبير في نجاح الرالي، مشيداً بالإمكانيات الموجودة بالمنطقة والمرتبطة بالرالي والتنظيم.

وقال سموه: ” إن هذه الاستعدادات التي شاهدتها على مستوى عالي من التنظيم والاستعداد ” ، مؤكداً سعي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لنقل الخبرة والمعرفة التي اكتسبها من الرالي بحائل للمناطق الأخرى في المملكة لتكون مهيأة لاستقطاب بطولات محلية تتوفر فيها جميع الخدمات من بنية تحتية .

مما يذكر أنه قدم ستة متسابقين اعتذارهم بالانسحاب من رالي حائل نيسان 2018م أربعة منهم سائقي سيارات واثنين من فئة الدراجات النارية .