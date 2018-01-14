صندوق الاستثمارات يبحث الحصول على تمويل 5 مليار دولار

علي القحطاني(صدى):

أجرى صندوق الاستثمارات العامة محادثات مع بنوك محلية ودولية للحصول على تمويل العام الحالي ، والذي قد تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار في خطوة غير مسبوقة .

وكشفت وكالة بلومبرج ، إن صندوق الاستثمارات لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن حول مدة القرض وحجمه ، حيث قد يلجأ إلى التمويل الحكومي ، للقيام باستثمارات داخل المملكة وخارجها .

وكان الصندوق قد أعلن مؤخرًا عن عقده لصفقات دولية ضخمة ، تتمثل في التزام بضخ 20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأمريكي ، بالإضافة إلى 45 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك ، واستثمار 3.5 مليار دولار في شركة ” أوبر ” .