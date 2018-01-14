18 طبيبًا وطبية من مدينة الملك فيصل الطبية يحصلون على البورد السعودي

نايف السالم(صدى):

حصل 18 طبيباً وطبيبة من منسوبي مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية على شهادة الاختصاص السعودية (البورد السعودي).

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمدينة الملك فيصل الطبية محمد آل دوسري أن تخصصات الأطباء والطبيبات شملت طب الأشعة التشخيصية، وطب الأسرة، وطب المجتمع، وطب جراحة العظام، وطب جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، والطب الباطني، وطب الأطفال، وطب الجراحة العامة، وطب جراحة المسالك البولية، والطب النفسي، وطب الأعصاب، وطب الأمراض الجلدية.

وأكد آل دوسري أن الإدارة التنفيذية لمدينة الملك فيصل الطبية عكفت على دراسة احتياج مناطق المملكة الجنوبية الأربع من التخصصات الصحية، وذلك لوضع خططها الإستراتيجية فيما يختص بالتوظيف والابتعاث والتدريب لضمان توفّر وجاهزية كوادر المدينة المؤهلة بشكل عالي لخدمة المرضى وفق أحدث ما توصل إليه العلم.

وأشار إلى أن إدارة التدريب والابتعاث بالتعاون مع إدارتي الموارد البشرية والشؤون الطبية عملت على مساعدة المبتعثين والموفدين في مختلف التخصصات الصحية (الطبية – الطبية المساعدة – الصيدلة – التمريض)، إضافة إلى بعض التخصصات الغير صحية، وتقوم بدعمهم ومساندتهم وتوجيههم للحصول على قبولات تخصصات دقيقة تخدم مدينة الفيصل الطبية مستقبلاً بالتزامن مع مرحلة التشغيل – بإذن الله تعالى –.