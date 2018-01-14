بالصور.. الأخضر الأولمبي يصل كونشان لمواجهة ماليزيا

طلال الغامدي(صدى):

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مساء اليوم الأحد، إلى مدينة كونشان قادمة من مدينة تشانغشو، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب ماليزيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة ماليزيا وفي رصيده نقطتين وذلك عقب تعادله في المباراة الأولى أمام المنتخب الأردني بنتيجة 2-2، وتعادله في المباراة الثانية سلبيًا مع المنتخب العراقي.

وكان الأخضر، قد عاود تدريباته اليوم على الملعب الرديف لملعب مدينة كونشان الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانيال تيغيليا.