بالفيديو والصور.. سامسونج تعلن موعد إصدار جلاكسي أكس الجديد

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة سامسونج، أن هاتفها المُنتظَر جلاكسي أكس، سيصدر في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل على أقصى تقدير، الإعلان أتى على هامش ” معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ” الذي يقام في مدينة لاس فيغاس الأميركية سنوياً.

وتشير المعلومات الأولية المتوفرة، أن الجهاز سيكون مزودًا بشاشة كبيرة (7.3 إنشات)، تعمل بالتقنية الضوئية OLED (صمام ثنائي عضوي باعث للضوء). الشاشة ستكون أيضاً مزوّدة بتقنية الأبعاد الثلاثة، وهي متوفرة في الهواتف الحالية من طراز S8 و NOTE 8.

أما الثورة الأكبر في جلاكسي أكس، فستتركز في شاشته القابلة للطيّ. هذه التقنية ستمكن المستخدمين من استعماله كحاسب لوحي أو حتى كمحمول (لابتوب) كما يبدو في الفيديو أدناه.