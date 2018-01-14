بالفيديو.. امرأة تخترع ابتكارًا علميًا لوقف النزيف الأنفي

عادل الحربي(صدى):

أخترغت شروق الجنوبي، ابتكارًا علميًّا جديدًا لوقف نزيف الرعاف ” النزيف الأنفي ” ، لتفوز بالميدالية الفضية وتتفوق باختراعها على عدد كبير من المخترعين ينتمون إلى نحو 36 دولة خلال المشارَكة في معرض دولي للمخترعين في الكويت.

وقالت شروق الجنوبي خلال مشاركة لها ببرنامج ” حياتنا ” الذي تبثه قناة السعودية؛ إن الاختراع والابتكار هو الدعامة الرئيسة للنهضة العلمية في كل دول العالم؛ لذا لا بد من العمل على نشر ثقافة الاختراع.