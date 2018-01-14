بالفيديو.. فئران تنهش 300 دولار أمريكي من أموال صراف آلي في ” آستانة “
استطاعت مجموعة من الفئران، نهش 300 دولار أمريكي، من أحد بنوك العاصمة الكازاخستانية ” آستانة ” .
وقال مسؤلون في المصرف، إن الفئران وصلت إلى خزان الصراف الآلي من خلال فتحة صغيرة مكنتها من الوصول إليه وبددت أموال الصراف الآلي.
ورجح المسؤلون أن سبب وصول الفئران إلى الخزان جاء نتيجة البرد القارس وموجة الصقيع التي تضرب البلاد.
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خزان المصرف الآلي وداخله أموال ممزقة ومأكول جزء منها ومن تحتها كانت الفئران مختبئة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 37 دقيقة
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جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6847 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههه☺خلوها تنتقم لنفسها من التجارب اللي اهلكوها بها😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 31 دقيقة
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جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6847 ] نشر منذ 16 دقيقة
ههههه❤