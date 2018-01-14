البيت الأبيض يشن انقلابًا هادئًا على إيران

واشنطن(صدى):

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بتفعيل الانقلاب الهادئ على العناصر التي انتهجت طريق الصلح مع النظام الإيراني ، والتي حرضت بدورها على توقيع الاتفاق النووي معها في الإدارة الأمريكية .

وقرر ترامب بالتشاور مع ريكس تيلرسون وزير خارجيته ، تعيين أحد الكوادر في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط الأدنة ، كرئيس لشعبة الشرق الأوسط في الإدارة الأمريكية .

وبالنظر إلى ملف ديفيد شينكر المعين كرئيس لشعبة الشرق الأوسط ، نجد أن تخصصاته ترتكز على الشؤون السورية واللبنانية والأردنية ، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحزب الله بشكل خاص والإرهاب بصورة عامة .