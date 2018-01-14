تقارير: المملكة الأرخص في خدمات الإنترنت عالميًا
كشفت تقارير أجنبية حديثة ، إن سعر الإنترنت في المملكة يعد الأرخص على مستوى العالم ، حيث يصل في المتوسط إلى ريال واحد فقط للجيجا بايت ، فيما يعد الأعلى سعرًا في هولندا حيث يزيد عن 39 ريالًا للجيجا بايت الواحد .
وأكد التقرير عن الشركات السعودية المسؤولة عن خدمات الاتصالات تقدم عروضًا منافسة باستمرار حيث تبلغ تكلفة الجيجا في المملكة حوالي 6 ريالات فقط ، فيما يصل متوسط بيع 300 جيجا إلى نحو 300 ريال ، وفقًا لعروض الشركات .
وتأتي المملكة في المرتبة السابعة من حيث الاستهلاك العالمي للإنترنت ، بمعدل استخدام لا يُقارن مع الدول المتقدمة في شبكات البيانات الأرضية والمتنقلة ، وهو ما جعل مسؤولون يطالبون بضرورة تغيير الأسعار وزيادتها .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 50 دقيقة
بس فيه ناس تتشكى
المشكاة[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 29 دقيقة
ولكنها الأسوأ في الجودة