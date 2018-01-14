” الابن الضال ” يهدد مستقبل رئيس وزراء إسرائيل

القدس(صدى):

تعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى انتقادات شديدة ، بعد بث تسجيل صوتي لابنه يتحدث وهو في حالة سكر عن صفقة للغاز الطبيعي عقدها والده، مثيرا ردود فعل غاضبة في إسرائيل.

وجاءت الاتهامات الجديدة بشأن علاقات نتانياهو برجال الأعمال على خلفية سلوك ابنه الكبير يائير البالغ من العمر 26 عاما؛ والذي يسميه الإعلام ” الابن الضال ” ، وما قاله بعد خروجه من ناد للتعري في 2015 وهو في سيارة مع نير ميمون ابن كوبي ميمون قطب الغاز وأحد أكبر أثرياء اسرائيل، ورومان ابراموف، ممثل الملياردير الاسترالي جيمس باكر.

وبثت القناة الثانية الاسرائيلية الخاصة في وقت متأخر، الحديث وفيه يقول يائير لنير ” أنت تجادلني على 400 شاقل (116 دولارا) أبي ساعد أباك للحصول على صفقة بقيمة عشرين مليار دولار ضمن خطة تقاسم عائدات الغاز الطبيعي في إسرائيل ” .

كان يائير يشير الى صفقة كبيرة لاستثمار حقول الغاز الواسعة في المتوسط قبل بضع سنوات والتي استفاد منها والد نير ميمون المساهم الكبير في شركة ” اسرامكو ” احدى الشركات المستثمرة للحقول.

يذكر أن نتانياهو وقع في نهاية 2015 على بند يتيح له تجاوز مفوض مكافحة الاحتكار ويسهل الطريق للموافقة على خطة الغاز.