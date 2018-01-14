النيابة العامة: الألعاب الإلكترونية معبر لجرائم الاستغلال الجنسي
حذرت النيابة العامة الأسر من عدم الانتباه إلى بقاء الأبناء على الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة ، وخاصةً خلال الإجازات .
وأشارت النيابة إلى أن هذه الإهمال يساعد المجرمين على استغلال الأطفال ، حيث علقت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” تعد وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت من الوسائل التي يستخدمها مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 43 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25476 ] نشر منذ 19 دقيقة
وقفت على الألعاب
تعالوا شوفوا العيال فاالشوارع
أطفال ومراهقين مفلتينهم أهلهم
ويركبون مع إي واحد
أهم شي سيارة
وتدخين وحمضيات
وهياط
الله يهديهم بس🤔