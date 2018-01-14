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النيابة العامة: الألعاب الإلكترونية معبر لجرائم الاستغلال الجنسي

النيابة العامة: الألعاب الإلكترونية معبر لجرائم الاستغلال الجنسي
علي القحطاني (صدى):

حذرت النيابة العامة الأسر من عدم الانتباه إلى بقاء الأبناء على الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة ، وخاصةً خلال الإجازات .

وأشارت النيابة إلى أن هذه الإهمال يساعد المجرمين على استغلال الأطفال ، حيث علقت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” تعد وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت من الوسائل التي يستخدمها مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25476 ] نشر منذ 19 دقيقة

وقفت على الألعاب
تعالوا شوفوا العيال فاالشوارع
أطفال ومراهقين مفلتينهم أهلهم
ويركبون مع إي واحد
أهم شي سيارة
وتدخين وحمضيات
وهياط
الله يهديهم بس🤔

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