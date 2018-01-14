النيابة العامة: الألعاب الإلكترونية معبر لجرائم الاستغلال الجنسي

علي القحطاني (صدى):

حذرت النيابة العامة الأسر من عدم الانتباه إلى بقاء الأبناء على الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة ، وخاصةً خلال الإجازات .

وأشارت النيابة إلى أن هذه الإهمال يساعد المجرمين على استغلال الأطفال ، حيث علقت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” تعد وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت من الوسائل التي يستخدمها مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي ” .