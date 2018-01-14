مؤسس حملة تبليك المشاهير: أهدف إلى الحد من الترويج المضلل
أكد مؤسس حملة تبليك المشاهير فهد بن سعد ، إن الهدف من الحملة هو الحد من العادات السيئة والإعلانات المضلة التي يروجون لها ، بما يجرح المواطن البسيط .
وأشار مؤسس الحملة خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الأحد ، إلى أن الحملة موجهة لأشخاص يعرفون أنفسهم وسلوكياتهم الخاطئة التي تؤثر سلبًا على المتابع ، موضحًا أنه لا يهدف إلى الحصول على الشهرة بمجرد انتهائها .
ومن جانبه ، علق المحامي عبدالرحمن اللاحم خلال حواره للبرنامج ، مضيفًا أن هناك شكاوي كثيرة تصدر بحق الكثير من المشاهير الذين قاموا بترويج بعض السلع مجهولة المصدر .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
الا يوجد كلمة في اللغة العربيه بديلا لكلمة (( تبليك ))
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 55 دقيقة
قدها بلتكم