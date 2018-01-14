مؤسس حملة تبليك المشاهير: أهدف إلى الحد من الترويج المضلل

عادل الحربي (صدى):

أكد مؤسس حملة تبليك المشاهير فهد بن سعد ، إن الهدف من الحملة هو الحد من العادات السيئة والإعلانات المضلة التي يروجون لها ، بما يجرح المواطن البسيط .

وأشار مؤسس الحملة خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الأحد ، إلى أن الحملة موجهة لأشخاص يعرفون أنفسهم وسلوكياتهم الخاطئة التي تؤثر سلبًا على المتابع ، موضحًا أنه لا يهدف إلى الحصول على الشهرة بمجرد انتهائها .

ومن جانبه ، علق المحامي عبدالرحمن اللاحم خلال حواره للبرنامج ، مضيفًا أن هناك شكاوي كثيرة تصدر بحق الكثير من المشاهير الذين قاموا بترويج بعض السلع مجهولة المصدر .