والد الطفلة المغتصبة في باكستان يتهم الشرطة بالتواطؤ

إسلام آباد(صدى):

اتهم محمد أمين والد الطفلة الباكستانية، زينب ذات السبع سنوات، والتي قتلت على يد مغتصبها، الشرطة في بلاده بالكذب عن ما أعلنته بخصوص اعتقال 3 من المشتبه بهم في الجريمة البشعة، والتواطؤ في الكشف عن المجرم.

وقال ” أمين ” ، إن الشرطة في بلاده، لم تعتقل أي شخص من المشتبه بهم حتى الآن، مؤكدًا أنها لم تسرع من إيقاع عمليات البحث والتحقيق في الجريمة.

وطالب الأب بضرورة إطلاق سراح المحتجين الذين ثاروا رفضًا للجريمة البشعة، وتم القبض عليهم الأربعاء الماضي متهماً السلطات بإطلاق النار عمدًا على متظاهرين غير مسلحين.

وعثر على زينب، الثلاثاء الماضي، مغتصبة ومخنوقة وملقاة في صندوق قمامة، وأثبتت فحوصات الحمض النووي تعرضها للاغتصاب والخنق.