منع استخدام المساجد و ” القبلية ” و ” الطائفية ” لترويج مرشحي الانتخابات

خالد الضبيبي(صدى):

حددت اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الـ 18 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية 6 محظورات على المرشحين خلال فترة الحملات الانتخابية، وهي استخدام المساجد للترويج للمرشح أو المرافق الحكومية، للإعلان عن مرشح واستخدام مصطلحات قبلية ومناطقية وطائفية والتقليل من شأن مرشح آخر واستخدام المال الانتخابي.

وكشفت اللجنة أنها رصدت ملاحظات على بعض المرشحين والناخبين مع بدء تجهيز المقارات الانتخابية التي تضم مسارات خاصة بالسيدات للانتخابات التي ستجري في 28يناير الجاري.