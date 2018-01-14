بالفيديو.. رئيس وزراء كندا يستنكر تمزيق حجاب الطفلة المسلمة ” خولة “

أوتاوا(صدى):

استنكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ما حدث لفتاة مسلمة من تمزيق حجابها بمقص من قِبل رجل، مؤكدًا علي مساندته للطفلة التي تعرضت للاعتداء بسبب دينها في مدينة تورونتو، وأنه يريد أن يبلغها وأصدقاءها وأسرتها أن ما حدث لا يمثل بلاده.

وأكد رئيس الوزراء أن كندا بلد منفتح يرحب بالجميع، ولا يقبل مثل هذه التصرفات ولا يتسامح معها أيا كانت، وأنه على جميع من يعيشون في كندا تذكير أنفسهم به.

يُذكر أن الطفلة خولة نعمان، 11 عاماً، هاجمها رجل ومزّق حجابها بالمقص، أثناء ذهابها إلى المدرسة برفقة شقيقها الأصغر، ثم فرّ هاربًا، ثم عاد بعد بضع دقائق للاعتداء عليها مرة أخرى، وتحقق السلطات في الحادثة كجريمة من جرائم الكراهية.