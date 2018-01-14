منع كبار السن من مزاولة مهنة دفع العربات بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

حذرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً من مزاولة مهنة دفع العربات داخل المسجد الحرام، بعد أن أوقفت تجديد رخص العربات الخاصة بهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد المنصوري: حسب ما وردنا من إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، وبناء على محضر اللجنة المشكلة بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة حيث نصت المادة العاشرة من المحضر أنه يجب أن تكون أعمار الذين يمارسون مهنة دفع العربات بالمسجد الحرام من 25 عامًا ” إلى 60 عاماً، ويمنع منعًا باتًا أي شخص خارج هذا التحديد.