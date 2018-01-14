معارض قطري يكشف حقيقة فيديو احتجاز الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني

طلال الضوي(صدى):

أكد المعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني ، إن الفيديو الذي أثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاز الإمارات للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني ، قديم حيث تم تصويره منذ فترة طويلة .

وعلق المعارض القطري سلطان عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” الفيديو المثار والذي يظهر فيه الشيخ عبدالله بن علي قديم وقبل ان ينشأ حسابه على تويتر ونعلم الظروف التي دعته لقوله آنذاك .. ونطمن الجميع بسلامته وسينشر الشيخ عبدالله رسميا عبر حسابه مايؤكد ذلك ” .

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