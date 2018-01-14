دموع مشجع اتفاقي بعد الهدف الثالث للشباب

نواف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد مشجي اتفاقي، وعيناه مليئة بالدموع بعد دخول الهدف الثالث للشباب.

وكان الشباب، قد حقق فوزًا ساحقًا على الاتفاق بـ 3 أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد ، في الجولة الـ17 من دوري المحترفين.

ورفعت هذه النتيجة من رصيد ” الشباب ” إلى المركز الخامس برصد 25 نقطة ، فيما وصل ” الاتفاق ” برصيد 15نقطة إلى المركز قبل الأخير.