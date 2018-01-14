دموع مشجع اتفاقي بعد الهدف الثالث للشباب
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد مشجي اتفاقي، وعيناه مليئة بالدموع بعد دخول الهدف الثالث للشباب.
وكان الشباب، قد حقق فوزًا ساحقًا على الاتفاق بـ 3 أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد ، في الجولة الـ17 من دوري المحترفين.
ورفعت هذه النتيجة من رصيد ” الشباب ” إلى المركز الخامس برصد 25 نقطة ، فيما وصل ” الاتفاق ” برصيد 15نقطة إلى المركز قبل الأخير.
دموع مشجع اتفاقي بعد الهدف الثالث للشباب #الشباب_الاتفاق#برو_سبورت pic.twitter.com/VXHlj5eWbx
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 14, 2018
عبدالله99[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه مهبول ماحد در عنه يبكي يضحك يمرض فريق ابو ً ؟؟؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 54 دقيقة
وليش البكاء
المشكاة[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 51 دقيقة
استغفر الله العظيم