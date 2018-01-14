  • الأحد 14

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. دموع مشجع اتفاقي بعد الهدف الثالث للشباب

دموع مشجع اتفاقي بعد الهدف الثالث للشباب

دموع مشجع اتفاقي بعد الهدف الثالث للشباب
نواف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد مشجي اتفاقي، وعيناه مليئة بالدموع بعد دخول الهدف الثالث للشباب.

وكان الشباب، قد حقق فوزًا ساحقًا على الاتفاق بـ 3 أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد ، في الجولة الـ17 من دوري المحترفين.

ورفعت هذه النتيجة من رصيد ” الشباب ” إلى المركز الخامس برصد 25 نقطة ، فيما وصل ” الاتفاق ” برصيد 15نقطة إلى المركز قبل الأخير.


الوسوم:, , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههه مهبول ماحد در عنه يبكي يضحك يمرض فريق ابو ً ؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 51 دقيقة

استغفر الله العظيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *