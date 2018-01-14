بعد السماح بالتصدير.. انتعاش أسواق الماشية

نايف السالم(صدى):

انتعشت أسواق المواشي في عدد من مدن المملكة، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك مع بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وبعد السماح بالتصدير .

وأكد أحد تجار المواشي، بسديرة التابعة لمحافظة الطائف، أن السوق هذه الأيام كان جيداً من ناحية العرض والطلب وذلك لقرب إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وبعد سماح الأمر السامي الكريم بالتصدير، وبعد أن وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة التنظيمات الخاصة بالتصدير التي من المتوقع البدء فيها أواخر شهر يناير الجاري.

كما أشاروا بعض تجار المواشي بجدة، إلى أن سوق المواشي يشهد انتعاشا وحركة بيع كبيرة نظرا للإجازة وكثرة المناسبات والحفلات، مؤكدين أن الإرتفاع وصل لنسبة تتراوح من 20 ٪ إلى 25 ٪ تقريباـ وأن الفترة الماضية شهدت بعض الركود في عملية البيع والشراء واستقرارا في الأسعار لفترة طويلة وانخفاضاً في القيمة السوقية لسعر المواشي خصوصاً منذ موسم الحج الماضي.