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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

المحكمة الجزائية بالطائف تصدر حكمًا بسجن موظف بلدية

المحكمة الجزائية بالطائف تصدر حكمًا بسجن موظف بلدية
عبد العزيز القثامي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف حكمًا بسجن موظف بلدية لمدة عشرة أيام ، بعد العديد من المرافعات التي استمرت حوالي عامين كاملين .

وكانت القضية بدأت باتهام من قبل موظف البلدية لمواطن مراجع بالتلفظ عليه ومحاولة الاعتداء عليه خلال تواجده بمقر البلدية، إلا أن القضية تغير مسارها لصالح المواطن المتهم ، حيث أنه تمكن من كسبها بالصفة القطعية شرعًا، بعدما واصل دعواه شرعًا مدافعًا عن نفسه ضد التهمة التي وجهت له ، لحين حصل على البراءة من ديوان المظالم ممثلًا بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة .

وتقدم المواطن من جانبه بدعوى تجاه الجهات التي تسببت في إيقافه مطالبًا بمحاسبتها على الضرر الذي ألحق به بعد اتهامه .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعد مداولات عامين … صدر الحكم بالسجن ازبوع ونصف… اي انصاف هذا يا سر الختم…؟
تمخض الجبل دهراً فأنجب فأراً
… يا رب اختم لنا بخير

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