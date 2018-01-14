المحكمة الجزائية بالطائف تصدر حكمًا بسجن موظف بلدية
أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف حكمًا بسجن موظف بلدية لمدة عشرة أيام ، بعد العديد من المرافعات التي استمرت حوالي عامين كاملين .
وكانت القضية بدأت باتهام من قبل موظف البلدية لمواطن مراجع بالتلفظ عليه ومحاولة الاعتداء عليه خلال تواجده بمقر البلدية، إلا أن القضية تغير مسارها لصالح المواطن المتهم ، حيث أنه تمكن من كسبها بالصفة القطعية شرعًا، بعدما واصل دعواه شرعًا مدافعًا عن نفسه ضد التهمة التي وجهت له ، لحين حصل على البراءة من ديوان المظالم ممثلًا بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة .
وتقدم المواطن من جانبه بدعوى تجاه الجهات التي تسببت في إيقافه مطالبًا بمحاسبتها على الضرر الذي ألحق به بعد اتهامه .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد مداولات عامين … صدر الحكم بالسجن ازبوع ونصف… اي انصاف هذا يا سر الختم…؟
تمخض الجبل دهراً فأنجب فأراً
… يا رب اختم لنا بخير