المحكمة الجزائية بالطائف تصدر حكمًا بسجن موظف بلدية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف حكمًا بسجن موظف بلدية لمدة عشرة أيام ، بعد العديد من المرافعات التي استمرت حوالي عامين كاملين .

وكانت القضية بدأت باتهام من قبل موظف البلدية لمواطن مراجع بالتلفظ عليه ومحاولة الاعتداء عليه خلال تواجده بمقر البلدية، إلا أن القضية تغير مسارها لصالح المواطن المتهم ، حيث أنه تمكن من كسبها بالصفة القطعية شرعًا، بعدما واصل دعواه شرعًا مدافعًا عن نفسه ضد التهمة التي وجهت له ، لحين حصل على البراءة من ديوان المظالم ممثلًا بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة .

وتقدم المواطن من جانبه بدعوى تجاه الجهات التي تسببت في إيقافه مطالبًا بمحاسبتها على الضرر الذي ألحق به بعد اتهامه .