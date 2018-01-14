في نهائي مسابقة البندقية ضغط الهواء 10 متر.. اخضر الرماية يحل وصيفا في الدولية

سعيد العجل(صدى):

في أول يوم من مسابقة بطولة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدولية السابعة للرماية وذلك على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد بدولة الكويت الشقيقه، بمشاركة نحو 600 رام ورامية يمثلون 47 دولة والتي تستمر حتى 18 يناير الجاري، في رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء، ولعبة الشوزن، وقد تميز حفل الافتتاح بحضور كبار المسؤولين عن الرياضة في دولة الكويت الشقيقة ورؤساء اتحادات الرماية واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العربي والآسيوي للرماية.

وفي نهاية اليوم الاول استطاع الرامي البطل مسفر عبود العماري من اجتياز التصفيات ودخوله للنهائيات في تنافس قوي تميز فيه الرامي لكن لم تسعفه الطلقة الاخيرة من الحصول على الذهب وحلّ ثانيًا بعد رامي المنتخب العماني .

وكان جميع الطاقم الاداري والفني المرافق للمنتخب في المدرجات لمؤازرة الرامي وبعد نهاية المسابقة وفوز الرامي بالمركز الثاني والميدالية الفضية تقدم رئيس الاتحاد السعودي للرماية الاستاذ فارس عصمت السعدي والمدير التنفيذي العقيد المهندس سعيد سالم القرني والجهاز الاداري والفني المرافق لتهنئة الرامي ودعم رماة الاخضر المشاركين في الايام القادمة في مسابقة المسدس ضغط الهواء والشوزن.