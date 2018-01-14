بالفيديو.. جثث الحوثيين ملقاة على طول الشريط الحدودي في اليمن

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لجثث الحوثيين وهي ملقاة على طول الشريط الحدودي في قمم الجبال وبطون الاوديه في اليمن.

ويذكر أن الجيش اليمني، أعلن، اليوم الأحد، انتزاعه 3 مناطق جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة صعدة .