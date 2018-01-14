بالفيديو.. جثث الحوثيين ملقاة على طول الشريط الحدودي في اليمن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لجثث الحوثيين وهي ملقاة على طول الشريط الحدودي في قمم الجبال وبطون الاوديه في اليمن.
ويذكر أن الجيش اليمني، أعلن، اليوم الأحد، انتزاعه 3 مناطق جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة صعدة .
#فيديو
جثث المغرر بهم من الحوثيين مرميه على طول #الشريط_الحدودي في قمم الجبال وبطون الاوديه #اليمن #التحالف_العربي #صنعاء #عدن #الحديدة #تعز #صرواح #صعدة #المخا #حيس #الخوخه #شبوة #نهم #البيضاء #الجوف #ذمار #حجه pic.twitter.com/3i9XFiY91E
— 🇾🇪 اليمن الآن 🇸🇦 (@ALyemenNow) January 14, 2018
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