بالصور.. نادي الحي بحداء يطلق فعاليات شتانا ترفيه

سعيد العجل(صدى):

أطلق نادي الحي بحداء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فعاليات برامج ” شتانا ترفيه ” والذي استهدف 76 مشتركة بقيادة قائدة النادي أمل أحمد الصبحي، حيث اليوم الأحد ٢٧ / ٤/ ١٤٣٩ تفعيل برنامج أحب لأخيك ما تحبه لنفسك والذي استهدف فئة الكبيرات بالنادي نفذته المشرفة صفاء الراجحي؛ بهدف بث روح الإيثار في نفوسهن وتثقيفهن على قيمة التواصل الاجتماعي والتعاون المجتمعي الذي بدوره يحقق روح الجسد الواحد في الوطن الواحد.

كما نفذ النادي في اليوم نفسه برنامجا ترفيهيا سباق الشتاء والذي استهدف فتيات النادي بهدف بث روح المنافسة بينهن والترويح.

ومن جانبها أقامت المشرفة نور المعبدي في ساحة النادي برنامج الفلكلور والأهازيج الشعبية جرى خلاله عرض لأبرز الأهازيج الشعبية القديمة وتقديم شرح مفصل عن مفهوم الفلكلور وبداية ظهوره وتاريخه الشعبي.

وبدورها أشرفت المشرفة عزيزة أحمد على برنامج ترفيهي بعنوان ( اتحدي البلاستيشن) والذي شاركت فيه المشتركات بالنادي وسط حماس وتحدي اختبر فيه قدراتهن على تحقيق الهدف والإصرار على الفوز.