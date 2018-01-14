” تصفية ” تعلن تمديد الفرصة للراغبين بالشراء والتقدم

عادل الحربي(صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” بوزارة التجارة والاستثمار، عن تمديد الفرصة للراغبين بالشراء والتقدم في ” أراضي جواهر بنبان ” .

وأوضحت اللجنة في إعلانها، اليوم الأحد، البدء باستقبال طلبات الشراء، حيث حدّدت اللجنة آخر موعد لاستقبال عروض الشراء في مدة أقصاها يوم الأحد الموافق 4/5/1439 الساعة الثانية ظهراً.

يذكر أن الأراضي تقع خارج حدود رسوم الأراضي البيضاء وداخل النطاق العمراني، بمساحة إجمالية 2.610.000م، واشترطت اللجنة على الراغبين في الشراء التقدّم بخطاب موجّه لأمين اللجنة يوضّح فيه سعر القيمة للمتر المربع، وإرفاق أصل شيك بمبلغ 5 % من قيمة الأرض، وأن تكون مدة العرض صالحة لثلاثين يوماً من تاريخ إرساله