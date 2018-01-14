” البيئة ” تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين

نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، المواطنين من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل والمدينة المنورة، و تمتد إلى مناطق الرياض, القصيم والمنطقة الشرقية، غدًا الإثنين.

وأضاف الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من المتوقع وجود ضباب ليلاً وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.