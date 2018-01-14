” البيئة ” تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، المواطنين من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل والمدينة المنورة، و تمتد إلى مناطق الرياض, القصيم والمنطقة الشرقية، غدًا الإثنين.
وأضاف الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من المتوقع وجود ضباب ليلاً وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.
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