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” البيئة ” تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين

” البيئة ” تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين
نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، المواطنين من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل والمدينة المنورة، و تمتد إلى مناطق الرياض, القصيم والمنطقة الشرقية، غدًا الإثنين.

وأضاف الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من المتوقع وجود ضباب ليلاً وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

 


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