متحدث الجيش الليبي: تركيا تحتضن الإرهاب في الدولة

طرابلس(صدى):

وجه أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، اتهامًا لتركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودعمها للإرهاب ، مؤكدًا أن الدولة تخوض معركة شرسة ضد العمليات الإرهابية في الوقت الحالي .

وأشار ” المسماري ” إلى أن الإرهابيون المصابون في معركة بنينة الواقعة شرقي بنغازي تمت معالجتهم في تركيا ، مضيفًا ” هناك مؤامرة على القوى الوطنية في ليبيا تجلت من خلال زيارة أردوغان الأخيرة للمنطقة ” .

وأوضح المتحدث الليبي أن القضاء سيكون مشرفًا على الانتخابات الرئاسية المقبلة للدولة برعاية الأمم المتحدة وبوجود مراقبين دوليين .