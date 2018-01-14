109 ألف مشترك بحملة ” ادعم ناديك ” .. والهلال في الصدارة

طلال الغامدي(صدى):

كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن عدد المشتركين في حملة ” ادعم ناديك ” بلغ اليوم الأحد، 109ألف مشترك.

وأضاف ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الهلال يتربع على رأس القائمة بـ533 مشتركًا، وثانيًا النصر، بـ 1,311 مشتركًا، يليه الاتحاد بـ 1,830 مشتركًا، من ثم الأهلي بـ 323 مشتركًا، ودعم فريق الشباب بـ 78 مشتركًا، والاتفاق، 16 مشتركًا، ثم أحد بـ 42 مشترك، والتعاون5 مشترك، والباطن 0، والفتح بـ 4 مشترك، والرائد مشتركًا، والفيصلي 9مشترك، والقادسية بـ3 مشترك، مشيرًالإلى أن الإجمالي 109ألف مشتركًا.