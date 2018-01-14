بالفيديو.. ليفربول يهزم مانشستر سيتي برباعية

نواف السالم(صدى):

حقق فريق ليفربول الفوز برباعية على نظيره مانشستر سيتي الذي تمكن من تسديد ثلاثة أهداف ، خلال لقاء اليوم ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز .

ونجح ليفربول في افتتاح تسديد الأهداف بمرمى السيتي من خلال تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من بداية الشوط من قبل اللاعب أليكس أوكسلاند تشامبرلين، ليسجل روبيرت فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 59 من الشط الثاني ، يليه هدف ساديو ماني في الدقيقة الـ61 ، ومن ثم يختتم محمد صلاح أهداف فريقه بالرابع في الدقيقة الـ68 .

وسجل للسيتي أهدافه الثلاثة اللاعب ليروي ساني في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول ، وبرناردو سيلفا في الدقيقة الـ84 ، وإيلكاي غوندوغان في الدقيقة الإضافية بعد انتهاء توقيت المباراة الفعلي .