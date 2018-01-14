الأمن العام يضبط كميات من الكبتاجون والقات المخدر

سعيد العجل(صدى):

أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والاعلام بالأمن العام العقيد سامي بن محمد الشويرخ، أن مركز الهزاع لأمن الطرق التابعة للمنطقة الشرقية اشتبه في سيارة شفرولية يستقلها مواطنان في العقد الثاني والثالث من العمر وباستيقافها وتفتيشها؛ ضبط بداخلها 834 حبه من نوع الكبتاجون المخدر.

كما أضاف، أن مركز القطان لأمن الطرق التابع لمنطقة مكة المكرمة، اشتبه في سيارة من نوع شيفروليه يستقلها شاب في العقد الثالث من العمر وباستيقافها وتفتيشها؛ عثر بداخلها 305 حزمة من القات المخدر.

تم تسليم المقبوض عليهم مع المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم والله الموفق.