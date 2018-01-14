المليشيات الحوثية تعتقل 67 ضابطًا لمنع التحاقهم بالشرعية

فهمي محمد(صدى):

قالت مصادر إن مليشيات الحوثي الإيرانية تعتقل 67 ضابطا من قوات البحرية والدفاع الساحلي خشية التحاق عناصر البحرية بالشرعية وقوات التحالف العربي.

وأضافت المصادر أن المليشيات أقدمت على اعتقال هؤلاء الضباط بعد هروب عدد من الضباط والجنود والمقاتلين من صفوف المليشيات والتحقوا بقوات الشرعية وعلى رأسهم قائد قطاع مدفعية الدفاع الساحلي العقيد هاني القيوع.

وتحتجز المليشيات الضباط وهم برتب مختلفة بينهم 9 برتبة عميد وعقيد في معتقلات خاصه بها في مدينة الحديدة حيث تعيش المليشيات حالة من الإرباك بعد قتلها الرئيس السابق علي صالح في صنعاء مطلع الشهر الماضي .