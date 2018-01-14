ترامب يكشف حقيقة علاقته الطيبة بزعيم كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ما ذكرته صحيفة من أنه قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن علاقة طيبة تربطه على الأرجح بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأكد ترامب عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه قال في المقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إن علاقة طيبة كان من الممكن أن تربطه بكيم مستخدما جملة شرطية لكنه لم يحدد الظروف التي يمكن أن يحدث فيها ذلك.

ونشر البيت الأبيض مقطعا من تسجيل صوتي من المقابلة قال إنه يبين أن ترامب استخدم العبارة الشرطية. ونشرت الصحيفة تسجيلها وقالت إنه يؤيد روايتها لما قاله ترامب.

وكان الرئيس ترامب قد سخر من الزعيم الكوري الشمالي ووصفه بأنه “ مخبول ” وأطلق عليه لقب “ رجل الصواريخ الصغير ” . ورد كيم بوصف ترامب أنه ” مخرف أمريكي معتوه ” .