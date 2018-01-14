الأزهر و54 دولة إفريقية تطالب ترامب بـ ” الاعتذار ” عن وصفه بعض الدول بـ ” حثالة “

القاهرة(صدى):

طالب الازهر الشريف، وسفراء 54 دولة إفريقية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتذار، عن تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل إعلام، وتضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة ووصف فيها بلدان المصدر بانها “حثالة ” .

وقال الأزهر، في بيانه له، إن مثل هذه التصريحات المقيتة لا يليق صدورها عن رئيس دولة متحضرة، كما أنها تمثل تنكرًا لما تفخر به الولايات المتحدة الأمريكية من أنها ” أمة من المهاجرين ” وأنها إحدى دول العالم الأكثر تنوعا واندماجا.

وأضاف الأزهر، أن ذلك يعد تجاهلًا للدور الذي لعبه ملايين المهاجرين ومن بينهم الأفارقة في المساهمة في نهضة ورخاء أمريكا، رغم ما تعرض له البعض منهم من قسوة وعنصرية.

فيما قالت مجموعة سفراء الدول الإفريقية بعد اجتماع طارئ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في بيان إنهم صدموا من تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي تضمنت كراهية وعنصرية فاضحة، مطالبين إياه بتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصريحات.