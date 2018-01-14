خطوات التحقق من أسباب عدم وصول دعم حساب المواطن للأسر المؤهلة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت إدارة برنامج حساب المواطن خطوات التحقق من أسباب عدم وصول الدعم إلى حساب الأسرة المؤهلة .

وأشارت إلى أنه في حال تعرض المواطن لهذا الأمر ، يجب أن يتوجه بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج من هنا ، ومن ثم التوجه إلى خانة ملخص المدفوعات للتأكد من وجود مدفوعات بالحساب .

ولفتت الإدارة إلى أنه في حال عدم وجود مدفوعات من الدعم بحساب الأسرة ، فهذا يعني أن إجمالي دخل الأسرة تجاوز الحد المانع ، ويمكن التحقق من خلال الحاسبة التقديرية في البوابة الإلكترونية .