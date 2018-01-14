رومينيغه: تصدر بايرن ميونيخ يؤثر سلبيًا على جاذبية البوندسليغا

نواف السالم(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، إن تفوق النادي البافاري ينتزع الإثارة من الدوري الألماني لكرة القدم بشكل قد يؤثر سلبياً على جاذبية “ البوندسليغا ” .

وأضاف رومينيغه: حين يجد ناد ما نفسه بعيداً تماماً عن صاحب المركز الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، تصبح المنافسة باهتة.

وأكد أن المنافسة تصبح أكثر متعة حين يعاني الفريق حتى آخر الموسم، لذلك اعتبر أن أفضل لقب “ بوندسليغا ” توج به البايرن كان في 2001، حين فاز البافاريون بالبطولة في اللحظة الأخيرة.

ويذكر أن بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني بـ44 نقطة بفارق كبير عن لايبزيغ الوصيف الذي يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة.