وليد علي: الكلاسيكو تفوق على مباريات الدوري الإنجليزي في جولته الأخيرة

ماجد محمد(صدى):

أعرب الدولي الكويتي وليد علي لاعب نادي الكويت سابقًا، عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به كلاسيكو الكرة بين الهلال والاتحاد، والذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري المحترفين، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، مشيرًا أن الكلاسيكو تفوق على مباريات الدوري الإنجليزي في جولته الأخيرة.

وقال وليد علي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مستوى الهلال والاتحاد أفضل من مباريات الدوري الإنجليزي في هذه الجولة.