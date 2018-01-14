سيلفا يعود إلى الباطن مع حرمانه من مستحقاته خلال توقفة
قال مصدر، إنه من المتوقع وصول البرازيلي جورجي سيلفا، إلى مدينة الباطن خلال أيام، للانضمام إلى صفوف فريق الباطن من جديد بعد هروبه من النادي لأكثر من 50 يومًا؛ اعتراضًا منه على عدم تسلمه راتبه.
وكان البرازيلي الهارب، قد تقدم باعتذار إلى إدارة النادي عما بدر منه، والطريقة التي اتبعها في المطالبة بمستحقاته المالية.
من جهتها، وافقت إدارة الباطن على عودة سيلفا من جديد، لكنها أكدت أنه ستُفرَض عليه عقوبات نظير ما بدر منه تجاه النادي، كما سيتم حرمان اللاعب من مستحقاته عن الفترة التي قضاها بعيدًا عن النادي، مع إمكانية فرض عقوبات مالية إضافية عليه.
المر[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش ياخرون رواتيه اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه يجيبوا لاعبين اذا مافيه فلوس لهم لاتجيبوا الراتب تاخيره مشكله غربه وسفر وتعب و يمكن في ناس ينتظرون يرسل لهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23191 ] نشر منذ 1 ساعة
وليش يرجع كان ريح راسه دامه وصل بلده والله الرازق