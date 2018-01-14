” أكوا باور ” أول منتج للطاقة يعتمد عملة ” سولار كوين “

عادل الحربي(صدى):

اعتمدت شركة ” أكوا باور ” بالمملكة، عملة ” سولاركوين “، كأول منتج للطاقة يعتمد على هذا البرنامج العالمي، لتوليد الكهرباء الشمسية.

وتعد ” سولار كوين ” عملة عالمية لا مركزية ومستقلة عن أي حكومة، وهي أيضا عملة افتراضية، مثل البيتكوين، وتربط على وجه التحديد صرف العملات الرقمية بالطاقة الشمسية المنتجة، وهذا سيؤثر بشكل عملي على الاستدامة البيئية.

كما تعتبر “سولار كوين” عملة رقمية قائمة على الأصول الرقمية لتقنية بلوكشين، التي تم تصميمها لتسريع الانتقال إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة من خلال تحفيز إنتاج الطاقة الشمسية، ومن خلال نظام المكافآت، يمكن تحفيز انتاج واستهلاك الطاقة الشمسية عبر كسب ” سولاركوين ” مجانا ببساطة عن طريق إنتاج الطاقة الشمسية.