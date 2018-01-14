الجيش اليمني ينتزع 3 مناطق جديدة في صعدة من قبضة الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني، انتزاعه 3 مناطق جديدة من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة صعدة .

وقال قائد اللواء مائة وثلاثة مشاه ميكا العميد ذياب القبلي، إن الجيش اليمني فرض سيطرته الكاملة على منطقه العواضي والسعراء وسوق البقع وأجزاء من جبال العليب .

وأشار في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إلى عمليات التحرير جاءت عقب هجوم مباغت للجيش استهدف المليشيا في تلك المواقع ، مؤكدًا أن التقدم لا زال مستمر لاستكمال عملية تحرير ماتبقى من مناطق بالمحافظة خاضعة لنفوذ الانقلابيين الموالين لإيران .