الجهات الحكومية تحتسب بدل الغلاء والعلاوات من يناير الجاري
تستعد بعض الجهات الحكومية لتعديل أنظمتها الإلكترونية ورواتب موظفيها هذا الأسبوع ، من خلال إدراج علاوة سنوية وبدل غلاء معيشة بما يتوافق مع الشهر الميلادي .
وتحتسب رواتب الشهر الجاري بدءاً من الأول من يناير وحتى نهاية الشهر الجاري ، حيث تصرف يوم 28 يناير ، تماشيًا مع الأوامر الملكية الصادرة .
يذكر أن عدد من الجهات الحكومية أنهى عمليات التعديل على مسيرات احتساب الرواتب خلال الأسبوع الماضي ، حيث ادرجت فروقات العلاوة وبدل الغلاء عن أيام محددة من شهر ربيع الثاني الجاري ، قبل تعديلها إلى الشهر الميلادي .
الحربي[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، بداية الخبر : (( تستعد بعض الجهات الحكومية لتعديل أنظمتها الإلكترونية ورواتب موظفيها هذا
الأسبوع ، من خلال إدراج علاوة سنوية وبدل غلاء معيشة بما يتوافق مع الشهر الميلادي )).
😂😂😂وأنا أقول لكم : مستعد أحضر عند الصرافة Auto Tele Machine )ATM) من الليلة كان ودكم
تنزلون الراتب بكرة الصباح 😂😂😂 هاه وش قلتم ياللي تخربشون بالمسيرات 😂😂😂
مع وافر المحبة .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23191 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6408 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يسهل الأمور وتنفرج الأزمات