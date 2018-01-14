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الجهات الحكومية تحتسب بدل الغلاء والعلاوات من يناير الجاري

الجهات الحكومية تحتسب بدل الغلاء والعلاوات من يناير الجاري
نايف السالم(صدى):

تستعد بعض الجهات الحكومية لتعديل أنظمتها الإلكترونية ورواتب موظفيها هذا الأسبوع ، من خلال إدراج علاوة سنوية وبدل غلاء معيشة بما يتوافق مع الشهر الميلادي .

وتحتسب رواتب الشهر الجاري بدءاً من الأول من يناير وحتى نهاية الشهر الجاري ، حيث تصرف يوم 28 يناير ، تماشيًا مع الأوامر الملكية الصادرة .

يذكر أن عدد من الجهات الحكومية أنهى عمليات التعديل على مسيرات احتساب الرواتب خلال الأسبوع الماضي ، حيث ادرجت فروقات العلاوة وبدل الغلاء عن أيام محددة من شهر ربيع الثاني الجاري ، قبل تعديلها إلى الشهر الميلادي .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، بداية الخبر : (( تستعد بعض الجهات الحكومية لتعديل أنظمتها الإلكترونية ورواتب موظفيها هذا

الأسبوع ، من خلال إدراج علاوة سنوية وبدل غلاء معيشة بما يتوافق مع الشهر الميلادي )).

😂😂😂وأنا أقول لكم : مستعد أحضر عند الصرافة Auto Tele Machine )ATM) من الليلة كان ودكم

تنزلون الراتب بكرة الصباح 😂😂😂 هاه وش قلتم ياللي تخربشون بالمسيرات 😂😂😂

مع وافر المحبة .

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