الجهات الحكومية تحتسب بدل الغلاء والعلاوات من يناير الجاري

نايف السالم(صدى):

تستعد بعض الجهات الحكومية لتعديل أنظمتها الإلكترونية ورواتب موظفيها هذا الأسبوع ، من خلال إدراج علاوة سنوية وبدل غلاء معيشة بما يتوافق مع الشهر الميلادي .

وتحتسب رواتب الشهر الجاري بدءاً من الأول من يناير وحتى نهاية الشهر الجاري ، حيث تصرف يوم 28 يناير ، تماشيًا مع الأوامر الملكية الصادرة .

يذكر أن عدد من الجهات الحكومية أنهى عمليات التعديل على مسيرات احتساب الرواتب خلال الأسبوع الماضي ، حيث ادرجت فروقات العلاوة وبدل الغلاء عن أيام محددة من شهر ربيع الثاني الجاري ، قبل تعديلها إلى الشهر الميلادي .