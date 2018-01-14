” هدف ” يتحمل نسبة من اشتراك ” التأمينات ” عن المنشآت الموظفه للسعوديين جزئيا

علي القحطاني (صدى):

كشف الحساب الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أن برنامج دعم العمل الجزئي ” العمل لبعض الوقت ” والذي أطلقته الوزارة أخيرا بالتعاون مع الصندوق، يهدف إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص، وتفعيل آلية العمل الجزئي، وذلك بمساهمة ” هدف ” بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.

وأوضح الحساب، أن ” هدف ” يساهم بدعم منشآت القطاع الخاص بدفع مبلغ 300 ريال، ويمثل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية لشريحة (1500) للموظفين المستجدين، تدفع مباشرة لحساب المنشأة الموظفة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.

ولفت أبا الخيل إلى أن برنامج دعم العمل الجزئي سوف يستمر 24 شهراً اعتباراً من بداية شهر أكتوبر 2017، ويشترط فيه ألا يقل عمر الموظف عن 15 سنة ولا يزيد على 60 سنة، ويُستثنى منه الموظفون على رأس العمل المسجلون بدوام كامل، والموظفون في الأعمال الموسمية أو المتقاعدون، ومن لديه سجل تجاري أو ترخيص.