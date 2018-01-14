بالصور.. انطلاق BMW 540d xDrive موديل 2018 بقوة الديزل في الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

تستعد عائلة موديلات الديزل في الولايات المتحدة للتوسع مع تقديم موديل جديد هو BMW 540d xDrive والمصمم ليروق لعشاق الديزل ويتوقع أن يعكس الموديل الجديد موديل 530d الذي يقدم في أسواق أخرى, وبالتالي ستحصل السيارة الجديدة على محرك ديزل سعة 3 لتر بقوة 261 حصان وعزم دوران 620 نيوتن متر ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام دفع كلي وبما يمكن السيارة السيدان من التسارع في 5.4 ثانية حتى 100 كم في الساعة.

وتحققهذه السيارة مدى استهلاك وقود اقتصادي بواقع يبلغ 30 ميل لكل جالون ويتوقع أن تستهلك السيارة السيدان الفاخرة من الوقود ما يعادل 1500 دولار سنوياً. وستبدأ مبيعات السيارة في الولايات المتحدة الشهر المقبل بتكلفة تبلغ 62.995 دولار وهو ما يزيد عن سعر نسخة 530e xDrive iPerformance بمنظومة دفع بلوج ان هايبرد وبما يمكن السيارة من التنقل مسافة 24 كم على الوضعية الكهربائية.