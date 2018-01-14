وزير الحرس الوطني يؤدي صلاة الميت على اللواء الحريشي

عادل الحربي (صدى):

أدى وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، صلاة الميت بجامع الراجحي في مدينة الرياض، على اللواء متقاعد حمد بن عبدالرحمن الحريشي.

وشارك في صلاة الميت بجامع الراجحي عدد غفير من المواطنين، بحضور عدد من القيادات العسكرية يتقدمهم وزير الحرس الوطني.

يذكر أن اللواء متقاعد الجريشي، كان قائد قاعدة الإمداد والتموين سابقاً بوزارة الحرس الوطني.