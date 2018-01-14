الإمارات تنفي احتجاز الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني في ابوظبي
كشفت مصادر تابعة للإمارات عن عدم صحة ما تردد من أنباء حول مقطع فيديو متداول يزعم فيه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني احتجازه في أبو ظبي ، اليوم الأحد .
ووفقًا لما ذكرته المصادر ، فقد توجه ” آل ثاني ” إلى الإمارات بإرادته الكاملة ، وله مطلق الحرية في مغادرتها متى شاء ذلك .
وجاء هذا النفي ؛ تعليقًا على بث مصور ومسجل من قبل الإعلام القطري المضلل يظهر الشيخ خو يقول ” كنت ضيفًا عند الشيخ محمد – ولي عهد أبو ظبي – وأنا الآن في وضع حجر “.
واستطرد خلال المقطع مؤكدًا أن أي مكروه يقع له تتحمل مسؤوليته الإمارات ، قائلًا ” إذا صار علي حاجة فأهل قطر بريئين منها ” .
وبالتزامن مع ما ورد في مقطع الفيديو المُسجل ، رصد رواد مواقع التواصل تريدات متتالية للشيخ عبر حسابه في ” تويتر ” ، وهو يعلق قائلًا في إحداها ” أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواها ” .
فيما علق أحد النشطاء السعوديين ساخرًا ” محتجز ومعه جوال ؟ محتجز ومعه مصور ؟ محتجز ويقرأ من كادر ؟ ” .
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2317 ] نشر منذ 1 ساعة
كالعادة تمثيلية سخيفة وعرض اسوء ولا بد ان الأمر كله مدبر ومتفق عليه بينه وبين النظام مالذي سيمنعهم فهم ركبوا الشر منذ زمن ولم يعد هناك محاذير ولا حدود يقفون عندها وقد تحالفو مع نظام الملالي الذي لا يخفي مطامعه واهدافه وا للعب صار على المكشوف