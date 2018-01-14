الإمارات تنفي احتجاز الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني في ابوظبي

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر تابعة للإمارات عن عدم صحة ما تردد من أنباء حول مقطع فيديو متداول يزعم فيه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني احتجازه في أبو ظبي ، اليوم الأحد .

ووفقًا لما ذكرته المصادر ، فقد توجه ” آل ثاني ” إلى الإمارات بإرادته الكاملة ، وله مطلق الحرية في مغادرتها متى شاء ذلك .

وجاء هذا النفي ؛ تعليقًا على بث مصور ومسجل من قبل الإعلام القطري المضلل يظهر الشيخ خو يقول ” كنت ضيفًا عند الشيخ محمد – ولي عهد أبو ظبي – وأنا الآن في وضع حجر “.

واستطرد خلال المقطع مؤكدًا أن أي مكروه يقع له تتحمل مسؤوليته الإمارات ، قائلًا ” إذا صار علي حاجة فأهل قطر بريئين منها ” .

وبالتزامن مع ما ورد في مقطع الفيديو المُسجل ، رصد رواد مواقع التواصل تريدات متتالية للشيخ عبر حسابه في ” تويتر ” ، وهو يعلق قائلًا في إحداها ” أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواها ” .

فيما علق أحد النشطاء السعوديين ساخرًا ” محتجز ومعه جوال ؟ محتجز ومعه مصور ؟ محتجز ويقرأ من كادر ؟ ” .