جامعة طيبة تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

واس(صدى):

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة بدرجة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – مدرس لغة بالمستوى السادس) في مختلف كلياتها, والبدء في استقبال الطلبات عن طريق موقعها على الإنترنت اعتباراً من الغد ولمدة أسبوع.

وأوضح معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية من خلال استقطاب كفاءات أكاديمية متميزة تُحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية، مُشيراً إلى أن الجامعة تعمل على استقطاب الكوادر والخبرات الأكاديمية السعودية الشابة لتقديم خدمات تعليمية وبحثية متكاملة وفق أحدث المعايير، كذلك تحسين تكامل واستمرارية الخدمات التعليمة المقدمة عن طريق استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس والمباني والمشاريع الإنشائية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وخصوصاً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات التعليمة بشقيّها التعليمي والبحثي.

وأكدت الجامعة للمتقدمين لشغل الوظائف المُعلن عنها على ضرورة قيامهم بإرفاق المستندات المطلوبة أثناء التقديم, والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس – الماجستير -الدكتوراه)، وأما التقدم لوظيفة مدرس لغة إنجليزية فيشترط السجل الأكاديمي، ومؤهل البكالوريوس أو الماجستير، وبطاقة الأحوال، وتوصية علمية، والسيرة الذاتية.