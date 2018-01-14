” قياس ” يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة للجامعيين

نايف السالم(صدى):

أصدر مركز قياس نتائج اختبارات القدرات العامة للجامعيين عبر الموقع الرسمي له ، موضحًا خطوات الحصول على نتائج الاختبارات من خلال الآتي :

1- الدخول على موقع قياس عبر الرابط السابق.

2- تحديد نوع الاختبار من القائمة المنسدلة وفي هذه الحالة نختار اختبار القدرات العامة.

3- تحديد طريقة البحث إما عن طريق السجل المدني أو رقم الاشتراك في موقع قياس.

4- إدخال الرمز التأكيدي ومن ثم البحث.

ولفت ” قياس ” إلى أنه يمكن زيارة الموقع الخاص بالمركز للاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة للجامعيين من خلال الدخول على الرابط التالي ( هنا ) .